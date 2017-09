Uncharted: Bryan Cranston in lizza per un ruolo nel film?

Dopo svariati tentativi e tanti filmaker (cosi come tanti attori) che hanno deciso di abbandonare il progetto, la Sony Pictures ora sembra procedere spedita con un adattamento cinematografico della famosa saga di videogames

La regia è affidata a Shawn Levy, il quale ha convinto lo studio che il miglior modo per realizzare un film su Uncharted fosse narrare una storia di origini per il personaggio di Nathan Drake che, in questa versione, avrà il volto del nuovo Spider-Man cinematografico, Tom Holland.

Ora That Hashtag Show svela che l'attore Bryan Cranston (Breaking Bad), visto recentemente in Power Rangers, sarebbe in lizza per un ruolo chiave all'interno della pellicola. In molti hanno speculato possa trattarsi di Victor “Sully” Sullivan, mentore di Nathan, ma sembra che la parte per cui Cranston sarebbe corteggiato è un'altra, probabilmente quella del villain.

Vi terremo aggiornati.