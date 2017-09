Una Scomoda Verità 2: è online il trailer italiano del documentario di Al Gore

La 20th Century Fox ha rilasciato il trailer del nuovo documentario disul riscaldamento globale, dal titolo

Questo docu-film arriverà in sala in Italia il 26 ottobre in sala ed è il seguito del documentario premio Oscar del 2007, Una Scomoda Verità, appunto. Gli americani hanno già potuto vedere il film, arrivato nelle loro sale cinematografiche lo scorso 28 luglio.

Il doc è diretto da Bonni Cohen e da Jon Shenk e tratta l'analisi degli ultimi 10 anni, dei progressi (o dell'involuzione), che le nazioni hanno fatto per contrastare la piaga del surriscaldamento globale, di cui siamo responsabili a causa del sempre maggiore utilizzo delle risorse naturali e dell'inquinamento che i nostri scarti continui producono. Il documentario mostrerà l'incrollabile impegno di Al Gore, ex candidato alla Presidenza degli Stati Uniti e premio Nobel per la pace, verso il pianeta e la salvaguardia dello stesso, puntando l'attenzione in particolare sugli eventi naturali che stanno devastando il mondo: uragani, terremoti, tsunami, sempre più violenti a causa proprio del surriscaldamento del globo.