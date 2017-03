Una scena di Wolverine - L'Immortale anticipava il finale di Logan?

Anche se potreste non aver apprezzatodel 2014, a quanto pare potrebbe aver nascosto - fino ad oggi - un grossoche riguarda

ATTENZIONE! SPOILER!

In Wolverine - L'Immortale, poco prima del gran finale, il personaggio di Yukio (Rila Fukushima), una mutante in grado di vedere la morte futura delle persone, svela a Logan di aver visto la sua morte. "Ti ho visto sdraiato, c'era sangue ovunque... tenevi il tuo cuore in mano... e non batteva..." gli spiega Yukio (spiegandogli, inoltre, di non aver visto precisamente la scena ma di averla 'spiata' come da un 'buco della serratura'). Gli spettatori, ovviamente, sono portati a pensare alla sua morte in quel film e, più precisamente, nella sequenza in cui Logan tenta di togliersi il parassita squarciandosi il petto. Logan non muore, però, smentendo la profezia di Yukio che, però, per tutta la durata della pellicola ha sempre assicurato di essere infallibile e di non sbagliarsi mai.

Salto in avanti. Sul finale di Logan - The Wolverine, Logan muore. Ed un fan ha chiesto a James Mangold su Twitter se la profezia di Yukio si riferisse a quest'altro finale, rendendo - dunque - il tutto una sorta di easter egg/anticipazione. Mangold ha prontamente risposto su Twitter, confermando la teoria: "Ben fatto, Maurice. Il premio va a Maurice!".

Ora molti si stanno chiedendo come questo possa essere possibile, dopo il reset di X-Men - Giorni di un futuro passato che ha 'annullato', in un certo senso, quel che accaduto in Wolverine - L'Immortale. Però, da quel che sappiamo, alcune cose si sono comunque verificate, altre in maniera differente, altre ancora per nulla. Per esempio, in Logan capiamo che gli eventi del primo X-Men, in qualche modo, si sono verificati (Wolverine ricorda il combattimento nella Statua della Libertà) e, sempre nel film, vediamo anche una spada samurai. Questo dovrebbe farci capire che anche gli eventi di Wolverine - L'Immortale, sebbene non identici, si sono verificati in questa nuova timeline. Ergo Yukio potrebbe sempre aver visto la sua morte (e, per intenderci, la frase acquisterebbe maggior significato, alludendo che il cuore nella sua mano è sua "figlia", Laura).

Voi cosa ne pensate?