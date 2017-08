Una: nuovo trailer per il dramma con Rooney Mara e Ben Mendelsohn

Presentato in anteprima nel 2016 al Telluride Film Festival e proiettato successivamente anche a Toronto e Londra, arriva oggi un nuovo trailer ufficiale di, dramma con protagonisti

Il film è l'adattamento cinematografico di un noto testo teatrale, ovvero Blackbird di David Harrower (autore anche della sceneggiatura). Ray e Una hanno vissuto una relazione difficile quando la ragazza era giovanissima, le strade dei due si erano divise dopo che l'uomo era finito in prigione, quando Una decide di andare a trovarlo entrambi dovranno confrontarsi con ciò che si sono lasciati alle spalle.

Rooney Mara e Ben Mendelsohn sono protagonisti di questo dramma a due per il quale l'attrice è stata applaudita da molti critici. Benedict Andrews è il regista del film che non ha ancora una data d'uscita italiana, ma uscirà nel Regno Unito e negli Stati Uniti in autunno. Nel cast della pellicola anche Riz Ahmed, David Shields, Tara Fitzgerald e Richard Cunningham.