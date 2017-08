Una nuova scena d'epilogo nella versione home video di Wonder Woman

Warner Bros. ha annunciato ufficialmente che nella versione digital e Blu-Ray di Wonder Woman , cinecomic DC diretto dae reduce da un enorme successo in tutto il mondo, conterrà una scena d'epilogo inedita e incentrata sulla missione di Etta Candy (Lucy Davis). Su Twitter è stata pubblicata qualche ora fa un'anticipazione.

Gal Gadot ha esordito nelle vesti di Diana Prince/Wonder Woman in Batman v Superman: Dawn of Justice e ha poi recitato da protagonista nel film dedicato proprio al suo personaggio. Tornerà ad indossare i panni della principessa delle Amazzoni in Justice League, diretto da Zack Snyder e Joss Whedon.

Il cast di Wonder Woman comprende Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Connie Nielsen, Lucy Davis, Said Taghmaoui, Ewen Bremner, Eugene Brave Rock e Lisa Loven Kongsli.

Il film è la quarta pellicola del DC Extended Universe.