Una: Il primo intenso trailer con Rooney Mara e Ben Mendelsohn

Ben Mendelsohn e Rooney Mara sono protagonisti di un intenso thriller drammatico: Una. Il film arriverà nelle sale americane il 19 gennaio mentre per la data d'uscita italiana ancora non si hanno notizie.

Presentato in concorso a diversi festival Una è l'adattamento cinematografico di un noto testo teatrale: "Blackbird" di David Harrower. Ray e Una hanno vissuto una relazione difficile quando la ragazza era giovanissima, le strade dei due si erano divise dopo che l'uomo era finito in prigione, quando Una decide di andare a trovarlo entrambi dovranno confrontarsi con ciò che si sono lasciati alle spalle. Rooney Mara e Ben Mendelsohn sono protagonisti di questo dramma a due per il quale l'attrice è stata plaudita da molti critici. Benedict Andrews è il regista del film che non ha ancora una data d'uscita italiana.