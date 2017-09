Una Donna Fantastica: ecco il trailer italiano del nuovo film di Sebastián Lelio

Lucky Red ha diramato in rete il trailer in italiano di, il film dicon, in arrivo il prossimo 19 ottobre nelle nostre sale cinematografiche. Trovate il trailer in questa notizia.

Vincitore dell’Orso d’argento per la Migliore Sceneggiatura al Festival di Berlino 2017, il nuovo film di Sebastián Lelio, già regista di Gloria, è la storia di Marina, una donna giovane e attraente, legata sentimentalmente ad un uomo di vent’anni più grande. La sua fragile felicità si interrompe la sera in cui Orlando, il suo grande amore, muore all’improvviso. È in quel momento che la sua natura transgender la metterà di fronte ai pregiudizi della società in cui vive. Marina è però una donna forte e coraggiosa e si batterà contro tutto e tutti per difendere la propria identità e i propri sentimenti.