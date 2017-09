Un video sul web mostra il provino di Parker Young per Shazam!

Omega Underground ha scoperto sul web un video che mostra l'attore di Arrow,, eseguire un provino per un ruolo nel film Shazam! e la scena che sembra provare Young si riferisce al momento successivo della trasformazione di Billy Batson nel suo alter-ego. Questo particolare ci svela alcuni aspetti più umoristici e ironici del film.

Recentemente per il ruolo si era fatto il nome di John Cena ma questo video dimostra come lo studio e il regista, David F. Sandberg, siano ancora alla ricerca del nome giusto.

Shazam! è uno dei titoli più attesi tra quelli in lavorazione nel DC Extended Universe. Creato nel 1939 da C.C. Beck e Bill Parker, Shazam! vede il giovane Billy Batson trasformarsi nel mortale più potente al mondo pronunciando la parola Shazam e ottenendo dei poteri antichi e incredibili.