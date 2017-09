Un video dal set mostra il look di Ant-Man in Avengers 4

Anche la Marvel ha deciso di partecipare al #DayOfGiving, iniziativa nata per aiutare tutte le persone colpite dall'uragano Harvey negli Stati Uniti, diffondendo online un video dal set del quarto capitolo sugli Avengers. Guardando il video si può notare il nuovo costume di Ant-Man per il quarto capitolo incentrato sul team di supereroi Marvel.

Nel video compaiono Karen Gillan (Nebula), Paul Rudd (Ant-Man), Zoe Saldana (Gamora) ed Evangeline Lilly (Wasp).

Avengers 4 è in programma nelle sale per il 3 maggio 2019, ad un anno dall'uscita di Avengers: Infinity War. I due film sono diretti dai fratelli Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely.

Il cast di Infinity War comprende Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin e Paul Rudd. L'uscita è prevista per il 4 maggio 2018.