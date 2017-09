Un nuovo video con gli stunt dal set di Ant-Man and The Wasp

Su Reddit è comparso nelle scorse ore un video di un utente che mostra alcune sequenze con gli stunt e mezzi di trasporto sul set di, sequel die ventesima pellicola del Marvel Cinematic Universe. Diretto da, il film è scritto da Chris McKenna, Erik Sommers, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari e Paul Rudd.

Ant-Man and The Wasp vede Scott Lang che in seguito ai fatti avvenuti in Captain America: Civil War è costretto ad affrontare le conseguenze delle sue scelte, come eroe e come padre. Nel frattempo Hope van Dyne e il Dr. Hank Pym sono pronti ad affidargli una nuova missione. Scott indosserà il nuovo costume e farà squadra con Wasp al fine di cercare nuovi segreti nel passato.

Il cast di Ant-Man and The Wasp è composto da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Bobby Cannavale, Michael Peña, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, David Dastmalchian, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne, Hannah John-Kamen, Randall Park e Walton Goggins.

L'uscita del film è prevista per il 6 luglio 2018.