Un nuovo sceneggiatore all'opera sul film di Christopher Robin per la Disney

Empire svela che la Walt Disney Pictures ha dato priorità assoluta al progetto in live-action dedicato ae titolato. Il magazine svela che lo studio ha ingaggiato un nuovo sceneggiatore per riscrivere la pellicola.

Sarà Tom McCarthy (Il Caso Spotlight) ad occuparsi di riscrivere la sceneggiatura, precedentemente firmata da Alex Ross Perry. Come vi abbiamo svelato lo scorso novembre, sarà Marc Forster ad occuparsi della regia.

Ispirato alla struttura dei film di Steven Spielberg (in particolare Hook - Capitan Uncino), Christopher Robin mostrerà un Christopher Robin - per l'appunto - adulto, che ha dimenticato le sue avventure e la gioia che provava da ragazzino. Winnie the Pooh gli farà visita per ricordargli tutto quanto.

La pellicola è una delle molte versioni in live-action di classici Disney a cui lo studio sta lavorando. Al momento non c'è una data di uscita.