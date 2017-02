Un nuovo progetto con la Paramount per Johnny Knoxville

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter,, star e produttore di, lavorerà a una nuova commedia della Paramount Pictures,Il film è sceneggiato dallo stesso Knoxville insieme ai creatori di Silicon Valley e da lui prodotto insieme a Derek Freda e Billy Gerber. La produzione inizierà a marzo.

Action Park immaginerà le conseguenze disastrose di un parco a tema gestito da Knoxville e dai suoi amici. A dirigere il film ci sarà Tim Kirby, noto per aver diretto show come Veep, Brockmire e Man Seeking Woman.

Johnny Knoxville ha lavorato già in altri progetti con la Paramount Pictures, tra cui la trilogia cinematografica di Jackass, trasposizione cinematografica della serie tv prodotta e ideata per MTV, e il doppiaggio di Tartarughe Ninja.

Knoxville recentemente ha recitato nel film Elvis & Nixon di Liza Johnson, al fianco di Kevin Spacey e Michael Shannon e Skiptrace - Missione Hong Kong di Renny Harlin.