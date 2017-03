Un Logan - The Wolverine da record al box-office statunitense

ha debuttato al primo posto dei più visti al box-office USA questo primo week-end di programmazione. La pellicola diha incassato 85.3 milioni di dollari.

Sebbene non sia un record per il mese di marzo, Logan - The Wolverine stabilisce un altro record per i film vietati ai minori (in USA il rating è "R", da noi vietato ai 14). Infatti il film della Fox ispirato al fumetto della Marvel è il più alto incasso - nel primo week-end di programmazione - per una pellicola vietata ai minori nel mese di marzo; il precedente record di marzo era di 300 di Zack Snyder nell'ormai lontano 2006, che totalizzò 70 milioni di dollari.

La pellicola su Wolverine - l'ultima con Hugh Jackman - ha superato anche gli incassi dei precedenti film solisti sul personaggio ed ha ricevuto un CinemaScore di tipo "A-", che dovrebbe garantirgli un ottimo passaparola.

Nel resto del mondo, Logan è primo in 80 paesi degli 81 in cui è in programmazione. Sono 152.5 i milioni che provengono dagli altri mercati, per un totale di 237.8 milioni di dollari (ricordiamo che il budget è di 97 milioni).