Un inedito Vince Vaughn nel trailer di Brawl in Cell Block 99

Da qualche ora è stato diffuso il trailer Brawn in Cell Block 99 , thriller sanguinario e violento con protagonistain un ruolo per lui inedito. Il film debutterà in anteprima mondiale in questi giorni alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, pronto per arrivare nelle sale cinematografiche americane dal 6 ottobre.

L'ex pugile Bradley perde il lavoro da meccanico e vede naufragare il suo matrimonio. Disperato, inizia a lavorare come corriere della droga e grazie a tale attività riesce a rialzarsi. Tuttavia un giorno rimane coinvolto in uno scontro a fuoco tra la polizia e i delinquenti per i quali lavora. L'uomo si ritrova in carcere, costretto a compiere atti di violenza dai suoi nemici come in un vero e proprio campo di battaglia.

Scritto e diretto da S. Craig Zahler, Brawl in Cell Block 99 comprende nel cast Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Don Johnson, Udo Kier, Marc Blucas, Dion Mucciacito, Geno Segers, Mustafa Shakir, Tom Guiry, Fred Melamed, Clark Johnson e Devon Windsor.