Un cameo di Batman in Wonder Woman?

Probabilmente è uno dei cinecomic più attesi di quest'anno, anche perché i fan dellasperano di vedere una pellicola che sia finalmente apprezzata sia da pubblico che da critica... esembra essere la carta vincente.

Attesissimo e, secondo i rumor "un bel film", Wonder Woman è interpretato da Gal Gadot, che riprende i panni della mitica amazzone della DC Comics, per la regia di Patty Jenkins.

Ma ora arriva un nuovo rumor lanciato da Flickering Myth - e noi suggeriamo, come sempre, di prenderlo 'con le pinze'. Secondo il sito nella pellicola vedremo un cameo di Batman (Ben Affleck). A quanto pare il film si ricollegherà a Batman v Superman e inizierà con Diana a Parigi, ai giorni nostri, in cui ha uno scambio di mail con Bruce Wayne; quest'ultimo le manda una foto trovata nell'hard disk di Lex Luthor e le chiede di entrare nella Justice League. Guardando quella foto della Prima Guerra Mondiale, Diana ha un flash-back... e per gli spettatori l'inizio delle sue origini.

Sarà vero?