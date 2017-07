Un'attrazione a tema TRON al Disney World's Magic Kingdom

Nel 2021, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, verrà inaugurata aldi Orlando, in Florida, un'attrazione a tema TRON , chiamata. La novità verrà introdotta proprio in occasione dell'anniversario quindi bisognerà attendere ancora qualche anno prima di poter vedere la novità nel parco.

La notizia è stata data nelle scorse ore al D23, l'evento dedicato alle novità della Disney. Un'attrazione simile a quella che verrà realizzata a tema TRON, venne creata nella sezione Tomorrowland allo Shangai Disney Resort 2016. Si tratta di un'attrazione stile coaster, dove i piloti corrono con le biciclette su una pista, il tutto con le luci e le atmosfere di TRON.

Qualche mese fa s'era parlato di un reboot con Jared Leto di TRON, franchise che già comprende due film: la pellicola originale del 1982 e diretta da Steven Lisberger e TRON: Legacy, uscito nel 2010, per la regia di Joseph Kosinski.