Ufficialmente iniziata la produzione di Mamma Mia: Here We Go Again!

Universal Pictures ha ufficializzato l'inizio della produzione di Mamma Mia: Here We Go Again! , sequel dell'acclamato musical del 2008 con, capace d'incassare la notevole cifra di 600 milioni di dollari nel mondo. La data d'uscita prevista per il sequel è il 20 luglio 2018, diretto da, sceneggiatore di Marigold Hotel.

In questo secondo capitolo ci saranno alcune canzoni degli Abba non presenti nel primo film mentre è stato confermato il ritorno di alcuni dei brani di grande successo già presenti.

Prodotto da Judy Cramer e Gary Goetzman, Mamma Mia: Here We Go Again! vede nel cast Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Julie Walters, Christine Baranski, Lily James e Colin Firth. La produzione esecutiva è stata affidata a Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus degli Abba, i quali si occuperanno anche dei testi e delle musiche.