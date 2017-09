Ufficiale: Tim Miller alla regia del nuovo film su Terminator

Quest'anno vi abbiamo riportato che il sequel di, tentativo di riavviare il franchise di Terminator, era stato cancellato in seguito alle numerose critiche e al successo troppo contenuto.

In seguito è stato annunciato una sorta di Terminator 6, che riparta dagli eventi del secondo episodio, prodotto da James Cameron in persona, il quale riotterrà i diritti di sfruttamento cinematografico della saga nel 2019. In passato si era rumoreggiata la possibilità di vedere Tim Miller alla regia del progetto.

Ora Screenrant conferma che il regista del primo Deadpool dirigerà ufficialmente questo nuovo episodio ancora senza una data di uscita né un titolo ufficiale. Cameron produrrà soltanto il film, essendo coinvolto a pieno regime con i sequel di Avatar.