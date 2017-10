Ufficiale: lo spin-off di Fast & Furious arriva nel 2019!

Forse alla fine Tyrese Gibson , nel suo polemico post su Instagram, aveva ragione. Eh sì, perché la Universal Pictures ha annunciato ufficialmente uno spin-off die - guarda caso - arriverà proprio nel 2019.

Fast & Furious 9, come vi abbiamo riportato, è stato posticipato al 2020 (mentre inizialmente era previsto per il 2019). Oggi lo studio ha annunciato che lo spin-off senza titolo di Fast & Furious uscirà il 26 luglio 2019. The Hollywood Reporter afferma che non c'è ancora un regista a bordo ma Chris Morgan sta scrivendo la sceneggiatura.

La pellicola sarà incentrata sui personaggi di Luke Hobbs, interpretato da Dwayne 'The Rock' Johnson, e di Deckard Shaw, interpretato, invece, da Jason Statham.