Ufficiale: le riprese di Avatar 2 cominceranno ad agosto!

è rimasto a lungo un progetto del quale si è parlato solo in termini teorici, con rumor e indiscrezioni che si inseguivano senza sosta, ma senza una reale dichiarazione ufficiale sullo stato dei lavori. Ora però sappiamo con certezza che le riprese del sequel inizieranno ufficialmente il 15 Agosto 2017!

Il regista James Cameron ha parlato dei sequel per così tanto tempo che sembra strano vedere finalmente fissata una data per le riprese. Il film è apparso sul programma di produzione di My Entertainment World. La nota di produzione descrive così la prima sinossi del film: “Jake Sully trasferisce definitivamente la sua coscienza al suo avatar Na'vi e inizia una nuova vita con la principessa Neytiri dopo aver sconfitto i colonizzatori umani.”

Avatar 2 sarà girato prevalentemente a Manhattan Beach, in California. Un paio di settimane fa, Sam Worthington aveva dichiarato che il sequel sarà incentrato sulla famiglia. Oltre a lui torneranno nei sequel Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang.

Avatar di James Cameron fu rilasciato nei cinema nell’ormai lontano 2009 e, anche se ha incassato quasi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo e molti ricordano le nuove tecniche di ripresa utilizzate, l’introduzione del 3D e la fotografia del film, non ha mancato di generare molte critiche, in particolare sulla sceneggiatura. Tuttavia, questo non dissuaderà Cameron dal fare ben quattro sequel, che usciranno a distanza di due anni l’uno dall’altro: Avatar 2 nel 2018, Avatar 3 nel 2020, Avatar 4 nel 2022 e, infine, Avatar 5 nel 2023.