UFFICIALE! I film Marvel e Star Wars saranno completamente rimossi da Netflix

Dopo la notizia di un prossimo lancio dell'apposito servizio streaming di, annuncio di circa un mese fa, i fan dei film delo dihanno cominciato a porsi domande sul futuro incerto di tali prodotti sulla piattaforma, destino che invevece adesso conosciamo.

Il servizio streaming targato Disney sarà lanciato nel 2019, e durante una chiamata a Bob Iger dalla Bank of America Merrill Lynch 2017 Media, Communications and Entertainment Conference di Los Angeles, il CEO Disney ha dato in esclusiva l'ufficialità che l'accordo tra Disney e Netflix non verrà rinnovato dopo la sua scadenza e che quindi tutte le proprietà Marvel Studios e Star Wars avranno una e una sola casa nella piattaforma Disney.



Iger ha anche rivelato che in aggiunta alla libreria Disney composta da circa 500 film e 7000 episodi di serie TV, lo studio produrrà anche dai quattro ai cinque film originali e spettacoli televisivi (principalmente live-action) per il nuovo servizio streaming. Che sia giunto il momento della tanto agognata serie live-action su Star Wars?



Lo scopriremo nel 2019.