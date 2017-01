Ufficiale: Ben Affleck non dirigerà The Batman

Variety ha confermato uno dei rumor che circolavano da tempo in rete:ha deciso di non dirigere la pellicola stand-alone su. Affleck resterà coinvolto come produttore e protagonista, ovviamente.

Stando a Variety, l'attore ha appena concluso di scrivere lo script della pellicola insieme a Geoff Johns.

Nel commentare questa notizia, Affleck ha affermato: "Ci sono determinati personaggi che hanno un posto speciale nel cuore delle persone. Per dare vita a questo ruolo ci vogliono concentrazione, passione e la miglior performance che io possa dare. E' chiaro che io non possa svolgere entrambe le mansioni e riuscire a fornire l'interpretazione di cui ha bisogno. Insieme con lo studio, ho deciso di trovare un partner alla regia per lavorare a questo film colossale. Sono ancora coinvolto, lo realizzeremo, ma stiamo ancora cercando un regista. Resto veramente coinvolto nel progetto, e non vedo l'ora di portare in vita questa pellicola per tutti i fan nel mondo".

"La Warner Bros. sostiene pienamente la decisione di Ben Affleck e resta impegnata a lavorare con lui per portare in vita un nuovo film stand-alone su Batman" ha commentato, invece, lo studio.

Secondo Collider la Warner avrebbe già incontrato vari registi, con Variety che afferma che Matt Reeves è uno dei candidati numeri uno. Vi terremo aggiornati.