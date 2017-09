Tyrese Gibson chiede a The Rock di non far slittare l'uscita di Fast & Furious 9

I social network negli ultimi anni sono diventati un mezzo di comunicazione centrale nella vita di moltissime persone nel mondo e le star di Hollywood non fanno eccezione. Spesso i social sono stati il ring virtuale di litigate a colpi di tweet o un luogo per poter esprimere il cordoglio per la scomparsa di personaggi noti.

Tuttavia molte star utilizzano i social per comunicare semplicemente un loro pensiero rivolto ad altri colleghi, com'è successo tra Tyrese Gibson e Dwayne Johnson nelle scorse ore, per quello che sembra quasi un messaggio tra vecchi amici che hanno discusso.

Gibson, commentando una foto di Johnson su Instagram, chiedeva a The Rock di non proseguire con lo sviluppo dei film su Hobbs, spin-off sul personaggio in cantiere da anni.

Il timore di Tyrese Gibson è che questo progetto possa far slittare l'uscita di Fast 9, previsto per il 19 aprile 2019:"Così facendo avrai ignorato di proposito la nostra conversazione sincera avuta in privato. Non voglio sentirti fin quando non ricorderai cosa ci siamo detti. Sono qui sulla tua bacheca perchè non rispondi ai miei messaggi. La #FastFamily è una famiglia...non si viaggia da soli."

Sul suo profilo Instagram Gibson ha proseguito:"Non ho mai avuto e mai avrò problemi con questa stella del cinema, perchè è un fratello. Sto semplicemente cercando di contattarlo perchè non mi richiama. Il film di Hobbs ti chiedo di girarlo semplicemente non ora, perché l'uscita di #Fast9 è già stata annunciata e non possiamo deludere i nostri fan leali e la nostra #FastFamily. Non hai visto quanto successo ha avuto #Fast8? Perchè abbiamo annunciato la data e mantenuto la promessa, fratello mio."

Inoltre Gibson si è espresso sugli ultimi film di The Rock, dichiarando che "Baywatch non mi è piaciuto" mentre "ho affittato due sale per portare un mucchio di bambini a vedere Oceania. Richiamami DJ, lo sto facendo per la nostra famiglia."