Tyler Perry firma per Viacom un first look deal per progetti futuri

ha firmato un contratto multi-anno con Viacom che si estenderà per i prossimi progetti televisivi e cinematografici dell’attore e regista.

In quest’accordo, Paramount Pictures – di proprietà appunto del colosso delle comunicazioni – avrà un first look deal, ovvero un’opzione su tutti i progetti su cui si concentrerà Perry. “Viacom è la piattaforma ideale per raggiungere il mio pubblico, attraverso le loro piattaforme televisive, cinematografiche e digitali e sono molto entusiasta di aver stretto questa partnership con loro”, ha dichiarato Perry. “Sono ansioso di avere finalmente una casa dove poter elaborare le mie storie che raggiungeranno così un pubblico molto più vasto. Sono molto fortunato ad aver lavorato con la meravigliosa gente di Lionsgate e OWN negli ultimi anni e non vedo l’ora di continuare il mio lavoro con loro su base non-esclusiva”.

I termini dell’accordo prevedono che Perry produrrà approssimativamente 90 episodi all’anno di comedy e drama originali per BET e altri network del gruppo Viacom, mentre Viacom avrà diritti esclusivi sulle licenze di questi programmi. In più, Viacom avrà l’esclusiva sui diritti di distribuzione di tutti i cortometraggi prodotti da Perry. Attualmente, sul listino delle uscite di Lionsgate ci sono ancora tre lavori di Perry: Boo 2! A Madea Halloween (in arrivo a fine anno), She’s Living My Life e Tyler Perry’s A Madea Family Funeral.