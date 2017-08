Twilight e Hunger Games, parla il CEO Lionsgate: "altre storie da raccontare!"

, CEO di, ha parlato di ciò che riguarda il futuro di due franchise di successo,, dichiarando che. Ecco come prosegue l'intervista che ha rilasciato a Variety.

"Siamo pronti a raccontare di più e lo faremo, quando in nostri creativi saranno pronti a raccontare queste storie." Implicitamente, il CEO ha sottinteso che Twilight e Hunger Games continueranno e potranno continuare solo dopo il consenso delle autrici delle saghe che sono, rispettivamente, Stephenie Meyer e Suzanne Collins.

Il franchise di Twilight si basa sui quattro libri della Meyer, che hanno portato alla produzione di cinque pellicole dai titoli: Twilight (2008), The Twilight Saga: New Moon (2009), The Twilight Saga: Eclipse (2010), The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (2011) e The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (2012). Tutti i film messi insieme hanno guadagnato più di 3 miliardi e 300 milioni di dollari al box office mondiale, e gli attori che vi hanno presto parte, tra gli altri, sono stati Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Per Hunger Games i film sono stati quattro: The Hunger Games (2012), The Hunger Games: La Ragazza di Fuoco (2013), The Hunger Games: Il Canto della Rivolta – Part 1 (2014) and The Hunger Games:Il Canto della Rivolta – Part 2 (2015). Gli attori protagonisti erano Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson ed Elizabeth Banks. Il guadagno complessivo è stato di 2.9 miliardi di dollari nel mondo.

Quale delle due saghe vi piacerebbe rivedere? E quale assolutamente vorreste cestinata? Scatenatevi!