Tutto Quello che Vuoi: diffuso online il trailer del film di Francesco Bruni

Laha rilasciato online il trailer ufficiale di, l’ultimo film diretto dacon protagonisti. Trovate il filmato in alta definizione come sempre subito dopo il salto, sopra la notizia!

In Tutto Quello che Vuoi seguiremo Alessandro (Andrea Carpenzano), un ventiduenne trasteverino piuttosto ignorante e turbolento, e Giorgio (Giuliano Montaldo), un poeta ottantacinquenne ormai dimenticato da tutti. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore. Col passare dei giorni, mentre i due si dilettano in passeggiate pomeridiane, dalla mente un po' smarrita dell’anziano poeta, tramite i suoi versi, affiora progressivamente dal suo passato remoto un vago ricordo: indizi di una vera e propria misteriosa caccia al tesoro. Seguendoli, la strana squadra composta dallo scapestrato Alessandro e dal vecchio Giorgio si avventurerà insieme in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta, e di quella ancora celata nel loro cuore.

Diretto da Francesco Bruni, nel cast di Tutto Quello che Vuoi troveremo Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni, Emanuele Propizio, Donatella Finocchiaro, Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni, Andrea Lehotska, Riccardo Vitiello, Carolina Pavone.

Tutto Quello che Vuoi uscirà nelle sale cinematografiche italiane dall'11 maggio 2017.