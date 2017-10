Tutti i soldi del mondo: il nuovo film di Ridley Scott chiuderà l'AFI Fest

Nelle sale italiane dal 21 dicembre 2017 con Lucky Red, Tutti i soldi del mondo , scritto da David Scarpa, racconterà del rapimento di J. Paul Getty III, pronipote del grande imprenditore statunitense J. Paul Getty. Nel ricco cast ci sono Mark Wahlberg, Michelle Williams, Kevin Spacey, Romain Duris, Timothy Hutton e il giovane Charlie Plummer , premiato di recente a Venezia per la sua interpretazione in Lean on Pete .

"Per cinque decenni, lo sguardo di Ridley Scott su città, nuovi mondi, storia e scienza, ha trasformato non solo i film, ma la nostra cultura”, ha dichiarato la direttrice del festival, Jacqueline Lyanga. “Siamo onorati di poter celebrare l’arte di un regista, il cui lavoro ha avuto un impatto indelebile sulla cultura cinematografica, garantendole un nuovo linguaggio stilistico”.

