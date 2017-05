Tully: la Focus Features acquista il film di Reitman con Charlize Theron

Laha annunciato quest'oggi di aver ottenuto i diritti di distribuzione di, nuovo film diche lo riunirà condopo la tenera e brillante dramadeydel 2012.

In realtà il progetto vedrà anche il ritorno di Diablo Cody (Juno) alla sceneggiatura e segnerà anche per lei la seconda collaborazione con l'attrice. Il film racconterà la storia di Marlo (Theron), una madre di tre figli -di cui uno neonato- ai quali la notte baderà una babysitter consigliatagli dal fratello. Esuberante fino alla stravaganza più totale, Marlo comincerà così a formare un legame unico con questa giovane, sorprendente, pensierosa e complessa ragazza di nome Tully.



Nel film vedremo Mark Duplass nel ruolo del fratello di Marlo, mentre nel ruolo di Tully la lanciatissima e talentuosa Mackenzie Davis (Black Mirror), per un'uscita prevista nelle sale americane il 20 aprile 2018.