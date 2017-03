Truth or Dare: Lucy Hale nel cast del film di Jeff Wadlow

La star di Pretty Little Liars,, è stata ingaggiata dalla Blumhouse Productions per interpretare la protagonista femminile del film. Lo riporta Variety. Il film sarà diretto da Jeff Wadlow, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Chris Roach e Jillian Jacobs, basata su una storia di Wadlow, Roach, Jacobs e Reisz.

Truth or Dare parla di uno studente di un college messicano che si rapporta a una versione soprannaturale di Truth or Dare.

Prodotto dalla Blumhouse Productions di Jason Blum e Couper Wilson, che ha prodotto pellicole come la serie di film di Paranormal Activity, Truth or Dare vede per protagonista Lucy Hale, conosciuta soprattutto per i suoi ruoli televisivi e che al cinema è comparsa in Scream 4 e nella commedia romantica A Cinderella Story: Once Upon a Song.