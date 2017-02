Triple Frontier: Mahershala Ali farà parte del cast

Nuovo ingresso nel cast di, thriller diretto dae scritto da Mark Boal. Si tratta di, recentemente candidato all'Oscar al miglior attore non protagonista per la sua interpretazione ine attualmente il favorito per la vittoria finale agli Academy Awards, nella notte del 26 febbraio.

Ali si aggiunge a un cast che comprende nomi come Tom Hardy e Channing Tatum. Ambientato in una terra di confine tra il Paraguay, l'Argentina e il Brasile, Triple Frontier racconta la difficoltà di controllare i traffici loschi in quelle zone, dove si uniscono i fiumi Iguazu e Parana e le attività criminali proliferano.

Non sono al momento disponibili altri dettagli sulla trama del film, prodotto da Charles Roven e Alex Gartner.

Mahershala Ali è reduce da un trittico importante di pellicole al cinema: Free State of Jones di Alex Ross, Moonlight di Barry Jenkins e Il diritto di contare di Theodore Melfi. In tv è impegnato nelle serie House of Cards - Gli intrighi del potere e Marvel's Luke Cage.