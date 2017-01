Triple Frontier: il cast potrebbe includere Tom Hardy e Channing Tatum

Spesso accostato alla regista regista premio Oscar, il progetto, cerca di arrivare sul grande schermo da quasi un decennio. Secondo quanto rivelato da, nel nuovo cast potrebbero entrare

Numerosi attori sono stati collegati a questo progetto nel corso degli anni, ma secondo quanto rivelato da Deadline questa sembrerebbe la volta giusta: Tom Hardy e Channing Tatum saranno centrali del progetto Triple Frontier, questa volta diretto da J.C. Chandor.

Il regista, noto per aver ottenuto una nomination agli Oscar e per lavorato a Margin Call, All Is Lost e A Most Violent Year, dirigerà il film sulla base della sceneggiatura scritta dall’autore di The Hurt Locker, Mark Boal. Si tratta di un film corale, ambientato nel confine tra Paraguay, Argentina e Brasile.