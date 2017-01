Tremors 6: le riprese inizieranno la prossima settimana!

Molti non credevano che fosse possibile, ma la saga cominciata molti anni fa con il primonon è ancora finita. Da pochi istanti, infatti, è stato confermato che le riprese per la realizzazione di una sesta pellicola prenderanno avvio la prossima settimana e all'interno del film possiamo aspettarci il ritorno di vecchie conoscenze.

Il sesto lungometraggio ambientato nell'universo dei terribili mostri sotterranei chiamati Graboid, infatti, riporterà in primo piano il personaggio di Burt Gummer, impersonato da Michael Gross.

Per chi non lo sapesse, attualmente in corso di sviluppo è anche una serie televisiva ispirata alla saga di pellicole, con Kevin Bacon che dovrebbe essere la star di questo nuovo show basato sul franchise sci-fi / horror. Ancora non è chiaro, però, se questa serie costituirà un reboot o una continuazione dei film.

Per quanto riguarda Tremors 6, il primo ad annunciare la possibilità dello sviluppo della pellicola è stato proprio Gross, che ha annunciato la notizia circa quattro mesi fa tramite una foto postata su Facebook, in cui mostrava anche che sarebbe tornato all'interno del film insieme al co-protagonista Jamie Kennedy e al regista Don Michael Paul, i quali hanno entrambi lavorato alla realizzazione di Tremors 5: Bloodlines.