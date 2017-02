Tremors 6: inizia la produzione in Sud Africa

Da poche ore è stato confermato l'inizio della produzione per il prossimo e sesto capitolo del celebre franchise di, che vedrà al centro i personaggi dell'instancabile cacciatore di creature preistorichee suo figlio, i quali dovranno fare i conti con un terribile focolaio di vermoni mangia uomini.

Secondo la descrizione della pellicola da poco diffusa, Burt Gummer (Michael Gross) e suo figlio Travis Welker (Jamie Kennedy) si ritroveranno circondati da Graboids e Ass-Blasters quando si dirigono verso il Canada per indagare su una serie di attacchi. Arrivati in un centro di ricerca nella tundra artica, Burt comincia a sospettare che i Graboids siano usati segretamente come arma, ma prima che possa dimostrare la sua teoria, viene infettato dal veleno Graboid. Con solo 48 ore di vita, l'unica speranza è quella di creare un antidoto ma, per farlo, qualcuno dovrà capire come mungere una Graboid!

Attualmente in produzione a Città del Capo, in Sud Africa, Tremors 6 sarà diretto da Don Michael Paul (Sniper: Legacy, Tremors 5: Bloodlines), che seguirà uno script di John Whelpley (Tremors 5: Bloodlines, Dallas). Il film è prodotto da Mike Elliot, mentre il direttore della fotografia è Hein de Vos (District 9, Dominion).