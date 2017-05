Tremors 6: il film nelle sale il 30 gennaio 2018

Tramite il suo account Facebook,ha annunciato la data d'uscita ufficiale del sesto capitolo di, franchise che prese il via nel 1990, col primo film che vede come protagonista Kevin Bacon. Il film sarà distribuito grazie alla Universal Pictures, nonostante in un primo momento fosse prevista l'uscita solo in home-video.

Le riprese di Tremors 6 si sono svolte a Cape Town e nel cast tornano Michael Gross e Jamie Kennedy nei panni di Burt Gummer e Travis Welker, con Tanya Van Graan, Rob van Vuuren e Greg Kriek.

Circondati da Graboid e Ass-Blasters, Gummer e Welker sono diretti verso il Canada per indagare su una serie di misteriosi attacchi.

Burt verrà avvelenato e avrà solo 48 ore di tempo per cercare un antidoto.

Don Michael Paul è alla regia del film, scritto da John Whelpley. L'ultimo film della serie è stato realizzato nel 2015, sempre per la regia di Paul.