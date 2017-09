Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: Frances McDormand nel nuovo trailer

Dopo aver emozionato alla 74ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è stato diffuso il nuovo trailer ufficiale di, commedia nera scritta e diretta dacon protagonista

Nel cast della pellicola, che verrà proiettata anche al Toronto International Film Festival e sarà il film di chiusura del 61° London Film Festival (di scena a ottobre), anche Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes e Peter Dinklage. Si tratta del terzo film in carriera per il regista britannico di origini irlandesi dopo il successo critico di In Bruges e 7 psicopatici.



Su queste pagine trovate anche la nostra recensione direttamente da Venezia.

Sinossi: Una donna comincia una dura battaglia contro la polizia nella sua cittadina del Missouri, innalzando tre giganteschi cartelloni. L’ira della donna scaturisce dal mancato arresto da parte delle forze dell’ordine dell’assassino della figlia, con le indagini cadute nel disinteresse più totale.