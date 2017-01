Transformers - The Last Knight: la foto con Mark Wahlberg e il nuovo spot tv

Quinto capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers,uscirà nelle sale cinematografiche in estate. Nel frattempo una nuova immagine che ritraeè stata diffusa sul web così come uno spot tv inedito del film, nuovamente diretto da, che dirigerà per l'ultima volta un film della saga.

Dopo il nuovo poster di qualche settimana fa ecco che arriva online una nuova immagine di Mark Wahlberg in Transformers: The Last Knight. Nel film si raccontano le vicende che seguono alla battaglia di Hong Kong. Gli Autobot e Cade Yeager sono ricercati da una pericolosa organizzazione militare che ha l'obiettivo di sterminare tutti i Transformers.

Ma le due fazioni dovranno unire le forze per difendere il mondo da una nuova pericolosa minaccia. Gli Autobot si alleeranno quindi al genere umano per sconfiggere un nemico inaspettato.

Diretto da Michael Bay, Transformers: The Last Knight comprende nel cast Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Isabela Moner, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Santiago Cabrera, Liam Garrigan, Jerrod Carmichael, Mitch Pileggi, Laura Haddock, il premio Oscar Anthony Hopkins, Gil Birmingham, Mark Ryan e Martin McCreadie.