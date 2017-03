Transformers: lo spin-off su Bumblebee sarà diretto da Travis Knight

I lavori dello spin-off didedicato al personaggio dicontinuano senza sosta. Oggi Deadline svela che la Paramount Pictures ha ingaggiato ufficialmente un regista per il film.

Il sito conferma che sarà Travis Knight a dirigere lo spin-off di Bumblebee. Questo sarà l'esordio in "live-action" per Knight come regista, dopo essersi fatto conoscere per la regia dell'acclamato film animato Kubo e la spada magica.

Lo script dello spin-off è stato firmato da Christina Hodson; al momento non è chiara quale sarà la trama del film né tantomeno il titolo ufficiale. Michael Bay e Steven Spielberg produrranno la pellicola insieme a Lorenzo Di Bonaventura.

Ricordiamo che quest'anno uscirà, invece, Transformers - L'ultimo cavaliere mentre questo spin-off arriverà nel 2018.