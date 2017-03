Transformers: quali altri registi erano in lizza per lo spin-off di Bumblebee?

Negli ultimi mesi,ha riunito un gruppo di sceneggiatori per costruire un vasto universo intorno al franchise dei. Da quel gruppo è nata l'idea di

Ma anche l'idea alla base dello spin-off dedicato a Bumblebee, in arrivo nel 2018. Ieri vi abbiamo svelato che sarà Travis Knight ad occuparsi della regia del film; un nome inusuale per una pellicola del genere. Knight, infatti, è un regista di pellicole d'animazione acclamato per il suo ultimo film, Kubo e la spada magica.

Ora Borys Kit svela quali altri registi erano in lizza e hanno "perso" il posto, andato poi a Knight. Tra i registi ascoltati da Bay ci sono Seth Gordon (Baywatch), Jaume Collet-Sera (Paradise Beach), i Fratelli Nee (il loro ultimo film, The Last Romantic, risale al 2006!) e Rick Famuyiwa (Dope, ex-regista di Flash).