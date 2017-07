Transformers, Michael Bay a LaBoeuf: "Puoi tornare se stai fuori di galera!"

, si è reso responsabile di un comportamento inadeguato, derivante dalla dipendenza da alcool , che già in passato lo aveva messo in cattiva luce con i registi.

Tuttavia Michael Bay, gli ha porto un ramoscello d'ulivo. Parlando con Cine Pop sul red carpet, gli è stato chiesto se fosse o meno disponibile ad un ritorno di LaBoeuf nel franchise di Transformers, considerato il fatto che i primi tre capitoli, nei quali era protagonista, hanno sbancato al botteghino.

"Può tornare. Se sta fuori di prigione può tornare. E' stato in cella per un bel po' in America, quindi se sta fuori di galera abbastanza a lungo per me può tornare."

Vedremo come si evolverà la situazione del turbolento attore. Per adesso, per certo, sappiamo che lo vedremo al cinema in BORG VS. MCENROE a partire dall'8 settembre.



Nel Tweet che vedete postato qui sotto, Shia LaBoeuf si scusa per il suo comportamento sopra le righe.