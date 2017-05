Transformers: L'Ultimo Cavaliere, la storia segreta dei Transformers nello spot

Tra qualche settimana torneranno nelle sale i Transformers, grazie al quinto capitolo del film diretto da Michael Bay e intitolato, sequel di, uscito nelle sale nel 2014. Nel nuovo spot diffuso in queste ore in tv possiamo scoprire la storia segreta dei Transformers.

Qualche giorno fa abbiamo dato un'occhiata al nuovo poster ufficiale e ora uno spot in tv ci porta ulteriormente all'interno del mondo dei Transformers.

Dopo la battaglia di Hong Kong, un'organizzazione militare è sulle tracce di Cade Yeager e gli Autobot, con l'obiettivo di annientare tutti i Transformers. Ciononostante una minaccia ancor più pericolosa incombe sulla Terra e i militari stessi dovranno unirsi ai Transformers per salvare il pianeta.

Il video spiega come i Decepticon e gli Autobot siano da sempre in mezzo a noi esseri umani.

Il cast di Transformers: L'Ultimo Cavaliere comprende Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Gemma Chan, Sophia Myles, Isabela Moner, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Santiago Cabrera, Liam Garrigan, Jerrod Carmichael, Mitch Pileggi, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Mark Ryan e Martin McCreadie.