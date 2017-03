Transformers - L'Ultimo Cavaliere: rivelato chi sarà l'Ultimo Cavaliere?

Il franchise deiè arrivato al suo quinto film, il che significa che è molto importante fornire al pubblico del materiale nuovo, piuttosto che rivangare quello che è già stato mostrato nei precedenti quattro film. Un di queste novità è rappresentata dal cavaliere citato dal titolo del film, la cui identità è stata svelata...

Se non volete incorrere in potenziali SPOILER sulla pellicola, vi invitiamo a fermarvi ora nella lettura della notizia.

In Transformers - L'Ultimo Cavaliere, vedremo l’inedita presenza nella storia della mitologia di Re Artù. Una delle domande più ricorrenti dei fan è chi sia questo fantomatico "Ultimo Cavaliere", e anche se molti avranno immaginato che si tratti del benevolo Optimus Prime (dopotutto, brandisce un’enorme spada), sarà in realtà un essere umano a fregiarsi del titolo: Cade Yeager, interpretato da Mark Wahlberg.

Al CinemaCon sono stati infatti proiettati 20-25 minuti di riprese di Transformers - L'Ultimo Cavaliere, durante i quali l'identità dell’ultimo cavaliere si è rivelata essere quella di Cade Yeager, che ha fatto la sua prima apparizione nel 2014 in Transformers 4: L'era dell'Estinzione. Tra le scene mostrate si è visto Cade trovare un medaglione dall'aspetto strano tra i resti di un Transformers morente. Questa medaglia si è rivelata un sigillo lasciato da Re Artù, e Cade è stato "scelto" per esercitare il suo potere unico (come evidenziato dal modo in cui il sigillo si avvolge sul suo braccio) e promuovere la pace tra l'umanità ed i Transformers.

Il filmato include anche una veloce “lezione di storia”, dove viene rivelato che durante il tempo del regno di Re Artù, insieme ai 12 cavalieri della Tavola Rotonda c'erano 12 Transformers che combatterono al loro fianco. Secoli dopo, Cade è stato incaricato di ristabilire la pace tra le due razze, perché è il suo destino. I filmati del CinemaCon hanno quindi chiarito le connessioni con Re Artù, e ora sappiamo che l'Cade è l'ultimo cavaliere in questione, il prescelto che dovrebbe idealmente porre fine al conflitto tra l'umanità e i robot, che ha devastato la Terra a seguito degli eventi di L'era dell'Estinzione.

Transformers - L'Ultimo Cavaliere uscirà nei cinema il 23 giugno 2017.