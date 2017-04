Transformers: L'Ultimo Cavaliere, rilasciato un nuovo video dietro le quinte

Laha rilasciato un nuovo video dietro le quinte per il film di prossima uscita, dovein persona ci parla del processo di ripresa nativo, oltre a confermarci la sua sfrenata passione per le esplosioni. Potete visionare il filmato subito dopo il salto!

Transformers: L'Ultimo Cavaliere, il quinto capitolo del franchise sui robot mutaforma, esplorerà i miti fondamentali alla base della storia dei Transformers, e ridefinirà ciò che significa essere un eroe. Gli esseri umani e i Transformers sono in guerra, e Optimus Prime è scomparso. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo cade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins), e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Arriva un momento nella vita di tutti in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers: L'Ultimo Cavaliere, le prede diventeranno eroi. Gli eroi diventeranno dei malvagi. E un solo mondo sopravvivrà a tutto ciò: il loro, o il nostro.

Transformers: L'Ultimo Cavaliere vedrà la partecipazione nel variegato cast anche di Josh Duhamel nei panni del tenente colonnello Lennox, Stanley Tucci nel ruolo di Joshua Joyce, Jerrod Carmichael nella parte di Desi e Isabela Moner nei panni della protagonista femminile del film, Izabella. Inoltre Liam Carrigan (Once Upon a Time) apparirà nel film nei panni di Re Artù.

Michael Bay torna dietro la macchina da presa per il quinto capitolo della saga dei Transformers, questa volta scritto da Art Marcum, Matt Holloway e Ken Nolan (Black Hawk Down). Ian Bryce, Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto stanno producendo il sequel.

Transformers: L'Ultimo Cavaliere uscirà nelle sale cinematografiche il 23 giugno 2017, mentre è in programma uno spin-off su Bumblebee per l’8 giugno 2018.