Transformers: L'ultimo Cavaliere, primo sguardo all'autobot Hot Rod

La foto rilasciata online da Entertainment Weekly ci mostra infatti un assaggio del look di Hot Rod, storico alleato di Optimus Prime qui sul grande schermo nella sua primissima apparizione. Lo vediamo nell'immagine al fianco di Laura Haddock , che scopre la vera identità del trasformer, messo a sua protezione sotto le spoglie di una Citroen DS del 1963. La Haddock ha spiegato: «È un vecchio catorcio, ma lei lo adora. Questa macchina è stata effettivamente messa a sua protezione e consegnare informazioni al personaggio di Sir. Anthony Hopkins [l'astronomo Sir Edmund Burton] sulla sua vita. Quindi sì, rimarrà abbastanza sorpresa quando scoprirà che si tratta di Hot Rod». Transformers: L'Ultimo Cavaliere vedrà nel cast Mark Wahlberg , Stanley Tucci, Gemma Chen, Josh Duhamel e Tyrese Gibson , per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 22 giugno.

