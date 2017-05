Transformers - L'ultimo Cavaliere: online una nuova clip ufficiale

La Paramount Pictures ha diffuso in rete una nuova clip ufficiale di, nuovo capitolo della saga ispirata alla celebre linea di giocattoli Hasbro, affidandola agli Mtv Movie Awards. Potete trovarla in questa notizia.

Questo nuovo capitolo della saga di Transformers, vede Micheal Bay nuovamente in cabina di regia. In assenza di Optimus Prime, è iniziata una guerra tra gli esseri umani ed i Transformers. Per salvare il mondo, Cade Yeager (Mark Wahlberg) formerà un'alleanza con un Lord inglese (Anthony Hopkins), una professoressa di Oxford (Laura Haddock) e Bumblebee.

Transformers - L'ultimo cavaliere uscirà nei cinema a fine giugno, mentre il sesto episodio è già previsto per il 2019. Uno spin-off dedicato interamente a Bumblebee è atteso per il giugno 2018.