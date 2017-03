Transformers - L'ultimo Cavaliere: online una clip ed uno spot dalla pellicola

Michael Bay torna a dirigere questo nuovo episodio della saga, interpretato nuovamente da Mark Wahlberg nei panni di Cade Yeager. In questa pellicola il destino del mondo ricade sulle spalle di Cade e su tre alleati: Bumblebee; un Lord Inglese (Sir Anthony Hopkins); e una Professoressa di Oxford (Laura Haddock).

Paramount Pictures ha diffuso, in occasione dei Kids' Choice Awards, una prima clip ed uno spot televisivo dal prossimo episodio del franchise dedicato ai Transformers, titolato. Potete trovare entrambi dopo il salto.

Altri contenuti per Transformers: The Last Knight