Transformers: l'Ultimo Cavaliere, online un nuovo spettacolare poster!

In, gli spettatori potranno capire qualcosa in più sulle origini dei Transformers e la loro connessione con la Terra. Il film è diretto da

Molti segreti hanno fatto capolino dalla campagna promozionale di Transformers: l'Ultimo Cavaliere, inclusa la "storia segreta" tra la Terra e Cybertron, il collegamento con le pietre di Stonehenge e il motivo per il quale Optimus Prime è diventato malvagio. La domandona comunque è: chi è l'ultimo cavaliere?

Un nuovo poster appena rilasciato ce lo mostra, è un guerriero di Cybertron che, durante il Medioevo, ha contribuito a plasmare la storia dell'umanità. L'armatura e il look di Steelbane rimandano all'età medievale e, dal design dell'elmetto, potrebbe essere un Prime.

Nel suo stato "trasformato", Steelbane - e lo sappiamo grazie a dei giocattoli che sono usciti per la linea "L'Ultimo Cavaliere" - è un drago. I fan comunque hanno già avuto una piccola preview della forma dragonesca, nel primo trailer del film.

Nel nuovo film la salvezza del mondo è direttamente collegata a un segreto che si cela nel passato e il tutto pesa sulle spalle di una strana alleanza: quella tra Cade Yeager (Wahlberg), Bumblebee, un Lord inglese (Hopkins) e un professore di Oxford (Haddock).

Nel cast di Transformers: l'Ultimo Cavaliere: Mark Wahlberg nei panni di Cade Yeager, Isabela Moner come Izabella, Josh Duhamel nei panni del Luogotenente Colonnello William Lennox, John Turturro che sarà Seymour Simmons e Tyrese Gibson nei panni di Robert Epps; in più ci saranno Carmichael, Anthony Hopkins, Peter Cullen per la voce di Optimus Prime e John Goodman come Hound.

L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 22 giugno 2017.