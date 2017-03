Transformers - L'ultimo Cavaliere: online un nuovo full trailer

La Paramount Pictures ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale per, nuovo capitolo della saga di Transformers. Potete visionare questo nuovo trailer comodamente in calce alla notizia.

Michael Bay, già regista dei precedenti film della saga, tornerà alla regia di Transformers - L'ultimo Cavaliere, in uscita questo giugno nelle sale cinematografiche. Mark Wahlberg tornerà come protagonista del nuovo film, insieme a Laura Haddock e Sir Anthony Hopkins.

Nel cast di questo nuovo capitolo di Transformers troviamo anche Stanley Tucci, Josh Duhamel, Jerrod Carmichael, Isabela Moner e Liam Carrigan. Oltre a questo nuovo episodio, ricordiamo, che la Paramount sta sviluppando anche uno spin-off totalmente dedicato a Bumblebee che arriverà nei cinema nel 2018.