Transformers - L'ultimo Cavaliere: un nuovo spettacolare poster ufficiale

La Paramount Pictures ha diffuso in rete un nuovo spettacolare poster ufficiale per, nuovo episodio della famosa saga ispirata ai giocattoli della Hasbro. Potete vedere il poster in calce alla notizia.

Il poster, che trovate qui sotto, mostra i due personaggi di punta del franchise in un inedito conflitto: stiamo parlando di Optimus Prime e di Bumblebee, quest'ultimo protagonista anche di una pellicola stand-alone in uscita il prossimo anno nei cinema.

Con il poster, inoltre, la Paramount ha annunciato una nuova data di uscita: la pellicola sarà nelle sale statunitensi il 21 giugno anziché il 23.

Michael Bay ha diretto questo nuovo episodio della saga che vedrà nuovamente come protagonista 'umano' Mark Wahlberg.