Transformers - L'ultimo Cavaliere: nuova sinossi, parla Michael Bay

In attesa dello spot del Superbowl, la Paramount Pictures ha diffuso in rete una nuova sinossi ufficiale di, nuovo capitolo della saga dedicata ai personaggi della Hasbro.

"L'Ultimo Cavaliere frantuma la mitologia al cuore del franchise di Transformers, e ridefinisce cosa voglia dire essere un eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro risiede nei segreti del passato, nella storia segreta dei Transformers sulla Terra. Salvare il mondo ricade sulle spalle di un improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; un Lord Inglese (Sir Anthony Hopkins); e una Professoressa di Oxford (Laura Haddock). C'è sempre stato un momento nella vita in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers - L'Ultimo Cavaliere, i cacciatori diventeranno eroi. Gli eroi diventeranno villain. Solo un mondo sopravviverà: il loro o il nostro"

Nel frattempo, anche Michael Bay è tornato a parlare del franchise: "Sono coinvolto in questo franchise ormai da più dieci anni. Per Transformers: L'Ultimo Cavaliere abbiamo messo insieme una Writer's Room con l'intenzione di espandere la nostra mitologia, integrando i nostri film in una nuova maniera. Ogni pellicola sarà collegata.

Era un compito enorme quello di espandere la mitologia dall'inizio del mondo e attraverso la Storia. Abbiamo avuto un grande gruppo di sceneggiatori: Akiva Goldsman (A Beautiful Mind); Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man); Ken Nolan (Black Hawk Down); Zak Penn (Ready Player One); Lindsey Beer (Barbie); Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider); Christina Hodson (Bumblebee); Steven DeKnight (Daredevil, Smallville); Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2, Lost); e Andrew Barrer & Gabriel Ferrari (Ant-Man).

Nell'estate del 2015 hanno lavorato in un grosso spazio alla Paramount, circondati da più di 10.000 immagini provenienti dalla storia del franchise: film, cartoni, fumetti. Avevano Bumblebee a dimensioni reali, la testa di Megatron, e altri oggetti di scena. Gli abbiamo portato tutto. Era il sogno di qualsiasi fan.

Abbiamo ingaggiato degli storici di Transformers della Hasbro per educarli su cosa fosse successo nella storia dei personaggi - cosi che capissero in che direzione procedere.

Posso affermare in tutta sicurezza che non c'è mai stato un film di Transformers cosi ambizioso a livello visivo e con l'espansione della mitologia come questo L'Ultimo Cavaliere.

Per me è una situazione agrodolce. Per ogni film di Transformers, ho sempre detto che sarebbe stato il mio ultimo. Poi vedo i 120 milioni di fan in tutto il mondo che vanno a vedere questi film, i parchi divertimento e gli straordinari bambini di Make- A-Wish che vengono a visitare i set, e torno sui miei passi. Mi piace fare questi film e, in particolare, questo è stato davvero divertente da girare. Ma questo potrebbe essere veramente il mio ultimo. Quindi ce la sto mettendo tutta.

E' un capitolo finale ed un nuovo inizio. Questa la sinossi degli sceneggiatori:

