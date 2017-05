Transformers - L'Ultimo Cavaliere, Laura Haddock parla del film di Michael Bay

L'attrice, nota per il ruolo della madre di Star-Lord in Guardiani della Galassia, sarà nel cast di, nuovo capitolo del franchise diretto e prodotto da Michael Bay. Nel film la Haddock sarà Viviane Wembly, una professoressa di Oxford, figlia dell'astronomo Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins).

Durante un'intervista, Laura Haddock ha parlato della lavorazione del film, di cui abbiamo potuto assaggiare un nuovo trailer qualche giorno fa.

"I set di Michael Bay sono spesso molto veri, non tutto è realizzato al green screen come si potrebbe pensare. Va matto per le esplosioni, e quindi se può provocarne una in un modo del tutto sicuro lo fa. A volte sul set sembra di essere in un vero e proprio campo di battaglia, ti costruisce l'adrenalina in corpo. Vivi quell'esperienza di sentire qualcosa che ti esplode alle spalle e tu corri per salvarti la vita. La cosa incredibile è che ha fatto costruire una replica del sito archeologico di Stonehenge per farlo saltare in aria!"

Nel cast di Transformers: L'Ultimo Cavaliere troveremo Mark Wahlberg, Isabela Moner, Jerrod Carmichael, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Anthony Hopkins, Santiago Cabrera, Liam Garrigan e Laura Haddock. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 22 giugno.